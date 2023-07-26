Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Прилучный, один из самых востребованных российских актёров, участвует во множестве проектов. В настоящее время, воспользовавшись перерывом в работе, он отправился на курорт вместе со своей семьей.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvIcWthqVDt/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Издание The Voice пишет, что 35-летний актёр опубликовал фотографию из аэропорта Шереметьево. На снимке Павел позирует вместе с мамой Любовью Юрьевной, женой Зепюр Брутян, 2,5-месячным сыном Микаэлем и детьми от первого брака — 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Старший сын актёра только что снял гипс, а дочь Прилучного экспериментирует с образом и носит длинные косички. Малыш Микаэль находится на руках у мамы.

"Наконец-то долгожданный отпуск!" — поделился своими эмоциями Павел.

Поклонники актера восхитились трогательной фотографией.

"Все зависит от женщины. Мудрая Зепюр", "Как приятно видеть маму Паши", "Счастливого и доброго отдыха! Это первое путешествие для малыша!", "Павел расцвел", "Сын — точная копия бабушки", "Папа — настоящий мужчина! Он не разделяет своих детей", "Зиппи и Мия — как сестры", — комментировали подписчики.

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