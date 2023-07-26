Экс-участников «Дома-2» депортировали с острова Бали, заподозрив поддельные авиабилеты

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеграм канал Блокнот старс пишет, что 24-летняя бывшая участница телепроекта "Дом-2" Анастасия Бигрина пожаловалась, что она с 33-летним супругом Евгением Ромашовым тоже участником скандального телепроекта, была задержана на таможне в аэропорту. Правоохранительная служба заподозрила, что пара подделала обратные билеты в Москву, которые необходимо иметь туристам для 30-дневного пребывания на острове Бали. За такое правонарушение грозит до 5 лет тюрьмы.

"Заявили также, что мы неуважительно относимся к правилам Индонезии, что мы неуважительно говорили с ними, хотя это полное вранье", - пожаловался 33-летний Евгений Ромашов.

У пары забрали паспорта на 2-е суток и закрыли в комнате без воды и еды, где из удобств были только стол и матрас. Позже Евгению и Анастасии разрешили за свой счет улететь обратно в Банкок в сопровождении полиции.

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