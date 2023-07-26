Боня подтвердила своё право на использование галлюциногенных растений

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на сообщение о проверке по поводу пропаганды запрещённых препаратов, которую проводит в отношении звезды Генпрокуратура РФ.

Фото: thevoicemag.ru

Как напоминает Газета.Ru, поводом к проверке стали рассказы знаменитости о волшебных свойствах аяуаски — отвара из галлюциногенных растений, растущих в бассейне реки Амазонки.

Бывшая участница "Дома-2" подчеркнула, что она является законопослушной гражданкой, уже 12 лет проживающей на территории Монако и не нарушающей законы этой страны.

"Кто-то вместо того, чтобы заняться полезными делами, создает шумиху для самопиара. Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России", — сказала Боня.

Звезда отметила, что употребление аяуаски официально разрешено в большинстве стран Европы, поэтому никаких законов она там не нарушает, при этом считает своим долгом напомнить, что в России запрещены церемонии с аяуаской.

Сейчас Боня активно рекламирует свои авторские ретриты с дегустацией аяуаски, в которых могут поучаствовать все желающие в её центре в Барселоне, заплатив за это от €5,5 тысяч до €10 тысяч (547 тысяч — 995 тысяч рублей).

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