Жена футболиста Дмитрия Тарасова ответила на шутку мужа об из разводе и свадьбе с другой

Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стархит пишет, что модель Анастасия Костенко ответила на шутку супруга об их разводе и его свадьбе с другой.

Фото: thevoicemag.ru

Причиной стало участие футболиста в шоу, где ему пришлось делиться подробностями семейной жизни во время телефонного разговора со своим другом. В пранке футболист заявил, что якобы встретил новую девушку и находится на грани развода с Костенко. Это при том, что они воспитывают 3-х детей.

Теперь Анастасию мучают вопросами о разрыве с Дмитрием Тарасовым. Сама она старается отшучиваться, уверяя — в их семье все хорошо, как и прежде.



Также модель подчеркнула, что не простит измену, если таковая случится, и уйдет от него.

«Стараюсь не переживать на несуществующую тему», — лаконично ответила 29-летняя Костенко на слухи.



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