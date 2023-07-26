Певица Слава намерена судиться с клиникой пластического хирурга Хайдарова

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеграм-канал Блокнот старс сообщает, что певица Слава (Настя Сланевская) возмутилась тем, что звездный хирург, «изуродовавший ей грудь и лишивший нормальной жизни», вместо того, чтобы признать свою ошибку, назвал её вымогательницей. После этих слов певица намерена добиться истины через суд.

Для решения скандала Слава выбрала адвоката Елену Сенину - она в своем время сотрудничала с певицей Любовью Успенской, которая тоже прибегала к услугам Хайдарова и осталась в итоге недовольна.

Напомним, что певица Слава публично обвинила московского хирурга Тимура Хайдарова в некачественно проведенной операции на груди. По её словам, сам врач платит другим недовольным клиентам денежные компенсации за своё молчание. Сам Тимур обвинения отрицает. Хайдаров заявил, что возмущения Славы звучат абсурдно. Пластический хирург признался, что действительно рубцы после операции у Славы остались, но в этом виновата сама артистка, не соблюдавшая послеоперационные указания. Он также обвинил певицу в вымогательстве суммы денег за неудачную операцию.