Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Нигере произошла попытка государственного переворота
Краснов: надо сажать не только Соколовскую, но и тех, кто пускал её в прямой эфир
Экс-участников «Дома-2» депортировали с острова Бали, заподозрив поддельные авиабилеты
Глава СБУ Малюк признался, что теракт на Крымском мосту в 2022 году был организован его спецслужбой
Певица Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией
Молдавия выходит из соглашений о вооруженных силах в рамках СНГ
Группировка "Отважных" у Сватово — Кременной прорвалась ещё на 3 километра
Признание Ангелины Татарченковой во флирте с Батрутдиновым на шоу "Выжить в Дубае"
В Челябинске задержали жителя за избиение медика

Надежда Бабкина приобрела квартиру для своего помощника Рябова

0:33
Шоу-бизнес

Российская певица Надежда Бабкина подарила своему 32-летнему помощнику Сергею Рябову роскошную квартиру в самом центре Москвы.

Надежда Бабкина приобрела квартиру для своего помощника Рябова
Фото: Telegram

Как сообщает "Комсомольская правда", речь идет о двухкомнатной квартире в районе проспекта Мира стоимостью 47 миллионов рублей. Кроме того, Бабкина покрыла расходы на ремонт квартиры в размере 10 миллионов рублей.

Однако сообщается, что сын певца, Данила, перестал общаться со своей матерью после того, как узнал об этом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НОВЫЙ ФАВОРИТ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ✨жизнь знаменитостей
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Последние материалы
Многодетная семья из Мурманска, которой Путин пообещал приехать в гости, получила квартиру
Минздрав России: два популярных средства для прерывания беременности теперь только по рецепту
Спорт вне политики: Россия и Белоруссия не получат приглашение на Олимпийские игры в Париже
Эндокринолог перечислила 5 привычек, убивающих мозг
Журналисты SVT назвали главную угрозу для ВСУ в ходе контрнаступления
Атаки ВСУ на Артёмовск являются отвлекающим манёвром: основная цель — Запорожье
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Минобороны: на Краснолиманском направлении российские военные продвинулись на 2700 метров
Гордон* объяснил, какие условия лидеры западных стран ставят Украине в кулуарах
Чиновник Ингушетии создал схему хищения 2 млрд рублей с помощью Пенсионного фонда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников