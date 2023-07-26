Надежда Бабкина приобрела квартиру для своего помощника Рябова

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Надежда Бабкина подарила своему 32-летнему помощнику Сергею Рябову роскошную квартиру в самом центре Москвы.

Фото: Telegram

Как сообщает "Комсомольская правда", речь идет о двухкомнатной квартире в районе проспекта Мира стоимостью 47 миллионов рублей. Кроме того, Бабкина покрыла расходы на ремонт квартиры в размере 10 миллионов рублей.

Однако сообщается, что сын певца, Данила, перестал общаться со своей матерью после того, как узнал об этом.

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