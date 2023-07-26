Российская певица Надежда Бабкина подарила своему 32-летнему помощнику Сергею Рябову роскошную квартиру в самом центре Москвы.
Как сообщает "Комсомольская правда", речь идет о двухкомнатной квартире в районе проспекта Мира стоимостью 47 миллионов рублей. Кроме того, Бабкина покрыла расходы на ремонт квартиры в размере 10 миллионов рублей.
Однако сообщается, что сын певца, Данила, перестал общаться со своей матерью после того, как узнал об этом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.