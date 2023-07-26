Новости Шоу-Бизнеса сообщают, что 38-летняя блогер Айза-Лилуна дала интервью для ютуб-канала "Осторожно, Собчак", в котором призналась, что на определенных условиях может сойтись с бывшим мужем.
Совсем недавно общественности стало известно, что после скандалов жена Гуфа Юлия Королева подала на развод.
Айза откровенно призналась, что злорадствует по этому поводу. Айза считает, что у нее "из-под носа увели парня" и в целом "женщина рэпера" должна уважать его первую жену".
Блогер считает, что они с Гуфом (Алексеем Долматовым) еще могут сойтись, но для этого артисту нужно пройти лечение от его пагубной наркотической зависимости.
Напомним, Гуф и Айза поженились в 2008-м году, а уже в 2014-м пара официально развелась, в этом браке родился у пары родился сын Сэм, которому сейчас 13 лет.
На Юлии Королевой Гуф женился в 2021 году, у пары есть годовалая дочь Тина.
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