38 летняя Айза призналась, что злорадствует из-за развода Гуфа с женой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новости Шоу-Бизнеса сообщают, что 38-летняя блогер Айза-Лилуна дала интервью для ютуб-канала "Осторожно, Собчак", в котором призналась, что на определенных условиях может сойтись с бывшим мужем.

Фото: novyefoto.ru

Совсем недавно общественности стало известно, что после скандалов жена Гуфа Юлия Королева подала на развод.

Айза откровенно призналась, что злорадствует по этому поводу. Айза считает, что у нее "из-под носа увели парня" и в целом "женщина рэпера" должна уважать его первую жену".

Блогер считает, что они с Гуфом (Алексеем Долматовым) еще могут сойтись, но для этого артисту нужно пройти лечение от его пагубной наркотической зависимости.

Напомним, Гуф и Айза поженились в 2008-м году, а уже в 2014-м пара официально развелась, в этом браке родился у пары родился сын Сэм, которому сейчас 13 лет.

На Юлии Королевой Гуф женился в 2021 году, у пары есть годовалая дочь Тина.

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