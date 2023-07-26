Директор по кастингу фильма «Барби» рассказала, кто чуть не сыграл роль Кена

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор по кастингу фильма "Барби" Эллисон Джонс поделилась забавными историями о том, как знаменитости проходили прослушивания на роль Кена в кассовом хите режиссера Греты Гервиг.

Фото: pixabay.com

Оказывается, несколько известных актеров, включая Боуэна Янга из "Субботнего вечера в прямом эфире", Дэна Леви из "Шиттс-Крика" и Бена Платта из "Дорогой, Эван Хансен", были очень заинтересованы в роли Кена. Но из-за условий COVID-19, которые требовали съёмок в Лондоне в течение нескольких месяцев, они вынуждены были отказаться от своих потенциальных ролей.

В конце концов, роли Кена в фильме исполнили Симу Лю, Кингсли Бен-Адир, Нкути Гатва, Скотт Эванс и Джон Сина.

Ещё одна интересная история связана с ролью Аллана. Этот персонаж сыграл Майкл Сера, но изначально на роль претендовал Джонатан Грофф из "Glee". Однако он решил, что не сможет сделать этого.

Также стало известно, что Райан Гослинг, сыгравший Кена в фильме, изначально не был так воодушевлен идеей этой роли. Марго Робби, сыгравшая Барби и сопродюсер фильма, очень хотела видеть Гослинга в этой роли и бесконечно писала ему сообщения об этой возможности. Однако актер не сразу отреагировал на её призывы.

В конце концов, Марго смогла заинтересовать Гослинга с помощью взятки, обещав ему подарок каждый день, если он согласится сняться в фильме. Подарки включали вещи, связанные с Кеном, такие как ожерелье из ракушек и коробку для завтрака в стиле лошади.

Эти забавные истории добавили веселья и интересных перипетий к процессу кастинга фильма "Барби", который, несмотря на сложности, собрал замечательный актерский состав и привлек внимание зрителей.