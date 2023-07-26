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Дублер Харрисона Форда поджег себя на митинге актеров в Атланте

2:16
Шоу-бизнес

Майк Масса, каскадер и координатор, произвел необычный акт протеста во время митинга SAG-AFTRA в Атланте, штат Джорджия, в понедельник.

Дублер Харрисона Форда поджег себя на митинге актеров в Атланте
Фото: Mike Massa via Instagram (запрещен в России)

На мероприятии, собравшем десятки рабочих в поддержку их профсоюза, который бастует из-за проваленных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), Майк Масса впечатлил зрителей своим представлением. Он вышел на сцену в облачении, охваченном пламенем, с знаком забастовки в руках.

Несмотря на опасность трюка, профессиональный рискник обеспечил его безопасность с помощью специальных защитных материалов и наличия пожарной команды на месте.

Моменты своего трюка Майк Масса опубликовал в Instagram*, подписав видео словами:

«Мы устали от того, что нас сжигает AMPTP». Позднее он также выразил благодарность своим коллегам-каскадерам и сообщил, что их целью было сделать заявление, которое, по его мнению, они успешно осуществили. Митинг был поддержан большим количеством каскадеров, местного руководства и актеров, что придало ему значимость и успех.

Бастующие актеры и каскадеры выступают за улучшение условий труда и защиту своих прав. Они требуют повышения заработной платы, увеличения остаточных выплат и защиты от негативных последствий искусственного интеллекта, который может угрожать их профессиональной деятельности.

На митинге президент SAG-AFTRA в Атланте, Эрик Гоинс, высказал озабоченность по поводу несправедливости в отрасли, учитывая рекордные доходы студий и потоковых сервисов. Актриса и каскадер Елена Санчес также подчеркнула, что бастующие хотят разделить успешные результаты своей работы с работодателями, которые получают огромные прибыли.

Одна из актрис вспомнила случай гибели каскадера Джона Бернекера, который погиб во время съемок «Ходячих мертвецов» в 2017 году. Его трагическая смерть напомнила всем присутствующим о рисках и жертвах, которые несут актеры и каскадеры в своей профессиональной деятельности.

*Instagram - запрещен в России.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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