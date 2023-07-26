Вьетнам запретил показ фильма "Барби"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сообщается, что американский фильм "Барби" в прямом эфире включает сцену с изображением "линии из девяти пунктиров", используемой на китайских картах для утверждения претензий на значительные участки Южно-Китайского моря.

Фото: https://www.pinterest.com/pin/425027283592011037/

Территориальный спор был передан на рассмотрение международного трибунала в Гааге в 2016 году, что привело к отклонению претензий Китая на большую часть Южно-Китайского моря. Однако Пекин отказался признать решение трибунала. В результате спорного изображения карты Вьетнам запретил показ фильма "Барби" в ответ на деликатный вопрос.

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