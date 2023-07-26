Сообщается, что американский фильм "Барби" в прямом эфире включает сцену с изображением "линии из девяти пунктиров", используемой на китайских картах для утверждения претензий на значительные участки Южно-Китайского моря.
Территориальный спор был передан на рассмотрение международного трибунала в Гааге в 2016 году, что привело к отклонению претензий Китая на большую часть Южно-Китайского моря. Однако Пекин отказался признать решение трибунала. В результате спорного изображения карты Вьетнам запретил показ фильма "Барби" в ответ на деликатный вопрос.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.