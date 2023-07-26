Малахов заплатил Водонаевой 500 000 рублей

Во время интервью Евгению Лоскутову на YouTube продюсер Евгений Вольтов рассказал, что телеведущая Алена Водонаева приняла участие в шоу Андрея Малахова за 500 000 рублей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алены Водонаевой

Вольтов заявил, что она присоединилась к программе после онлайн-скандала, вызванного ее постом с критикой людей с избыточным весом. Далее он упомянул, что бывшая участница "Дома-2" стала его первым значительным клиентом.

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