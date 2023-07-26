59-летняя Лолита Милявская уважает свою старость

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась своими мыслями о возрасте и старении в интервью с «Пятым каналом».

Фото: eg.ru

Исполнительница призналась, что не испытывает тревоги из-за своего возраста и принимает старость с благодарностью. Она уверена, что каждый этап в развитии личности приносит определенный опыт.

«Чужие слова никогда никого ничему не учат, это лишь пустые фразы», — подчеркнула артистка.

Момент осознания быстротечности жизни помог Лолите принять свой возраст. Взглянув на свою записную книжку, она увидела, что кладбище «помолодело», и это заставило ее задуматься о том, что многим из близких уже не хватает столько времени, сколько ей. Это осознание изменило ее отношение к старости, и она начала ценить каждый день, ощущая счастье быть живой и переживать этот этап своей жизни.

Певица не обращает внимания на негативные комментарии и хейтеров, которые пытаются обидеть ее, упоминая возраст. Она уверена, что такие люди лишь пытаются компенсировать свою собственную неудовлетворенность и разочарования. Поэтому Лолита советует своим поклонникам относиться к таким упрекам безразлично и не принимать их близко к сердцу.

14 ноября Лолита Милявская отметит свое 60-летие.