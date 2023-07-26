59-летняя Лолита Милявская уважает свою старость

Лолита Милявская поделилась своими мыслями о возрасте и старении в интервью с «Пятым каналом».
Исполнительница призналась, что не испытывает тревоги из-за своего возраста и принимает старость с благодарностью. Она уверена, что каждый этап в развитии личности приносит определенный опыт.
«Чужие слова никогда никого ничему не учат, это лишь пустые фразы», — подчеркнула артистка.
Момент осознания быстротечности жизни помог Лолите принять свой возраст. Взглянув на свою записную книжку, она увидела, что кладбище «помолодело», и это заставило ее задуматься о том, что многим из близких уже не хватает столько времени, сколько ей. Это осознание изменило ее отношение к старости, и она начала ценить каждый день, ощущая счастье быть живой и переживать этот этап своей жизни.
Певица не обращает внимания на негативные комментарии и хейтеров, которые пытаются обидеть ее, упоминая возраст. Она уверена, что такие люди лишь пытаются компенсировать свою собственную неудовлетворенность и разочарования. Поэтому Лолита советует своим поклонникам относиться к таким упрекам безразлично и не принимать их близко к сердцу.
14 ноября Лолита Милявская отметит свое 60-летие.
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