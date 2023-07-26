Ксения Собчак с гордостью объявила о строительстве новой виллы за 150 000 долларов

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак с гордостью рассказала о строительстве своей виллы в Индонезии стоимостью 150 000 долларов. Телеведущая поделилась этим на своей странице в Instagram (обратите внимание: компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

Фото: mk.ru

Проект, получивший название Parq Blue, может похвастаться роскошными апартаментами, и его планируется построить в регионе Улувату, в просторечии известном как "балийский Малибу". Обширный комплекс будет занимать впечатляющую площадь в 21 гектар.

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