Юлия Ковалевская призналась, что устала заботиться о своей дочери

Ковальчук открыто рассказала о своей усталости после первых дней появления дочери.

Месяц назад актриса родила девочку и дала ей необычное имя Алисия.

Юлия призналась, что принимала роды в элитной больнице в подмосковном Лапино под руководством опытного акушера-гинеколога.

"Сегодня, в течение часа, я попросил, чтобы мне разрешили поспать. В результате я успешно отключил будильник, и меня разбудил громкий голос голодной Алисии", — признался Ковальчук.