Юлия Ковалевская призналась, что устала заботиться о своей дочери

Ковальчук открыто рассказала о своей усталости после первых дней появления дочери.
Месяц назад актриса родила девочку и дала ей необычное имя Алисия.
Юлия призналась, что принимала роды в элитной больнице в подмосковном Лапино под руководством опытного акушера-гинеколога.
"Сегодня, в течение часа, я попросил, чтобы мне разрешили поспать. В результате я успешно отключил будильник, и меня разбудил громкий голос голодной Алисии", — признался Ковальчук.
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