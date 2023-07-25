Актриса Екатерина Климова прошлась по магазинам с 71-летней матерью

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и ее родительница прошлись по магазинам и похвастались покупками. Свой шоппинг продемонстрировала Екатерина Климова в своих соцсетях.

Фото: соцсети Екатерины Климовой

"Ну, как куколка. Нарядная. Вся в блестках, как ты любишь", — отметила артистка.

Екатерина Климова и ее мама живут в одном доме, у них теплые приятельские отношения. Актриса рассказывала, что ее родительница смогла сохранить в себе детскую непосредственность, потому она называет ее "девочкой".

Артистка родилась в Москве в семье художника и домохозяйки. В их доме было принято открыто выражать свои эмоции и чувства, что впоследствии очень пригодилось ей в профессии.

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