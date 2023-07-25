Актриса и ее родительница прошлись по магазинам и похвастались покупками. Свой шоппинг продемонстрировала Екатерина Климова в своих соцсетях.
"Ну, как куколка. Нарядная. Вся в блестках, как ты любишь", — отметила артистка.
Екатерина Климова и ее мама живут в одном доме, у них теплые приятельские отношения. Актриса рассказывала, что ее родительница смогла сохранить в себе детскую непосредственность, потому она называет ее "девочкой".
Артистка родилась в Москве в семье художника и домохозяйки. В их доме было принято открыто выражать свои эмоции и чувства, что впоследствии очень пригодилось ей в профессии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Особый интерес представляет обилие озер.