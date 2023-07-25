Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров воссоединился с детьми в аэропорту

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В настоящее время спортсмен активно занимается восстановлением после ряда сложнейших операций. Но не так давно его выписали домой, поэтому он находится под наблюдением любимой супруги Оксаны Домниной.

Фото: Telegram-канал Романа Костомарова

Сегодня к ним из путешествия вернулись дети, и Роман лично приехал встретить их с самолета. С учетом непростой ситуации, фигурист даже смог взять своего семилетнего сына на руки.

"Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе", — поделился радостью спортсмен.

Опубликованное видео восхитило россиян, они отметили силу духа спортсмена.

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