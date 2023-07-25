Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал Ксению Собчак за провокационные вопросы гостям

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, которого многие знают под псевдонимом Гоблин, обрушился с критикой на российских журналистов, чьи видео в формате интервью заполонили YouTube. В частности, публицист нелестно отозвался о Ксении Собчак и Юрие Дуде (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Все эти дебильные а-ля "Дудь" и "Ксения Собчак": "Сейчас задам такой вопрос, а он как раскроется". Если они не хотят говорить, они тебе ничего не скажут", — заявил Пучков в интервью на YouTube-канале "Ай, как просто!".

По его словам, он не понимает, почему журналисты считают обязательной задачей интервью "вывести на эмоцию". Дмитрий добавил, что ему интересно слушать, что говорят гости.

Ранее блогер Дмитрий Пучков предположил, что поможет телеведущему Ивану Урганту вернуться в эфир.

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