Певицы Слава и Любовь Успенская написали заявление в полицию на Тимура Хайдарова

По словам правозащитницы, представляющей интересны пострадавших звезд, со вчерашнего дня на связь с ней перестала выходить супруга Хайдарова, а значит, о мире уже никто не говорит.

Фото: кадр из видео

Также певицы уже обратились в Минздрав, Росздравнадзор и Прокуратуру с требованием проверить клинику доктора Хайдарова. В частности, они хотят посмотреть по видео свои операции, чтобы понять, какой врач "колдовал" над ними.

В соцсетях артисток тоже ажиотаж — многочисленные обращения от девушек, которые недовольны результатом пластики у звездного хирурга. Следовательно, можно ожидать коллективную жалобу.

В заключение адвокат заявила, что никто не вымогал никаких денег — Хайдаров сам предлагал Славе компенсацию.

"Любовь Успенская вообще не вспоминала о Тимуре Хайдарове последние два года, и если бы он не назвал её вымогательницей, ничего бы этого не было. В дальнейшем, если артистки получат какие-то компенсации, они обе направят деньги на благотворительность", — приводит слова адвоката Telegram-канал "Светский хроник".

Напомним, что ранее уже было известно об уголовном деле на звездного хирурга Тимура Хайдарова. Однако сторонам получилось уладить конфликт, поэтому событие не имело большого общественного резонанса.

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