Улетевшая из России после развода Мария Погребняк рассказала, с кем остались ее дети

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк отправилась отдыхать в Италию, пока в России проходит ее бракоразводный процесс с футболистом Павлом Погребняком. В личном блоге она рассказала, с кем остались ее сыновья.

Бывшая участница шоу «Новые звезды в Африке» подала документы на развод несколько недель назад. И хотя она предпочитает не делиться личным, все-таки рассказала, что ее сыновья отправились в Турцию с отцом. Чета Погребняков прожила вместе 17 лет, поэтому они приняли решение расстаться мирно.

Говорить о том, с кем отправилась в отпуск, Мария отказывается. Ее уже успели заподозрить в романе с неизвестным мужчиной, но девушка отказывается от комментариев.

Напомним, что в апреле этого года появились слухи о том, что 34-летняя Мария Погребняк 39-летний футболист Павел Погребняк находятся на грани развода. Тогда пара все отрицала. Однако несколько недель назад в одном из московских судов было зарегистрировано дело, в котором фигурируют фамилии знаменитостей.

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