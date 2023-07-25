Актер Юрий Чурсин рассказал о своих отношениях с Екатериной Варнавой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Чурсин был поражен тем, как в жизни Екатерина не похожа на свой экранный образ. Он уже давно хотел поучаствовать с ней в одном проекте, но такая возможность предоставилась только сейчас.

Фото: instagram.com/kativarnava (владелец Instagram компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Мы пришли на съёмки, было ощущение, что мы знаем друг друга уже тысячу лет. У нас прошли пробы и нас утвердили", — рассказал Юрий.

По его словам, в проекте также сыграл Евгений Цыганов, который по темпераменту совсем не похож на Екатерину Варнаву. Из-за это были определённые сложности в ходе съёмочного процесса. Однако они как настоящие профессионалы смогли отодвинуть в сторону всё эмоциональное и просто выполняли свою работу. Чурсин восхитился тем, как Екатерина и Евгений умеют перевоплощаться на экране и быть совершенно отличными от самих себя в жизни.

Недавно на Екатерину Варнаву набросились хейтеры из-за её внешности. Актрисе пришлось оправдываться перед поклонниками.

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