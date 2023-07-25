Ответ Ксении Собчак на скандал вокруг Тимура Хайдарова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не могла не отреагировать на скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Новый виток начавшемуся конфликту придал спор Аланы Мамаевой и Виктори Бони. Разбираясь между собой, какой специалист лучше, они вышли на личные оскорбления, в итоге Мамаева заявила, что упругая пятая точка Бони — работа пластического хирурга.

Ксения Собчак просто не могла смолчать в такой ситуации. Она поделилась целой подборкой архивных фотографий, где хорошо видны её ягодицы.

"Пока все ругаются, у кого натуральнее. Подняла архивы", — ехидно написала журналистка.

Пользователи по достоинству оценили юмор Собчак.

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