Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не могла не отреагировать на скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Новый виток начавшемуся конфликту придал спор Аланы Мамаевой и Виктори Бони. Разбираясь между собой, какой специалист лучше, они вышли на личные оскорбления, в итоге Мамаева заявила, что упругая пятая точка Бони — работа пластического хирурга.
Ксения Собчак просто не могла смолчать в такой ситуации. Она поделилась целой подборкой архивных фотографий, где хорошо видны её ягодицы.
"Пока все ругаются, у кого натуральнее. Подняла архивы", — ехидно написала журналистка.
Пользователи по достоинству оценили юмор Собчак.
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