Директор Леонтьва не подтвердил информацию о продаже квартиры артиста в Москве: "Ничего об этом не знаю"

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель известного певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев прокомментировал слухи о продаже недвижимости артиста в Москве.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Валерия Леонтьева

Недавно в СМИ стала появляться информация о том, что квартира Валерия Леонтьева в Колокольниковом переулке, которая известная своим "леопардовым" интерьером, была выстелена на продажу. Однако Борис Чигирев не смог подтвердить эту информацию, сообщает Woman.ru.

"Я ничего об этом не знаю", — заявил представитель певца.

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Валерий Леонтьев "Полет на дельтаплане" (Дельтаплан) (1983)