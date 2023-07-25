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Директор Леонтьва не подтвердил информацию о продаже квартиры артиста в Москве: "Ничего об этом не знаю"

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Шоу-бизнес

Представитель известного певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев прокомментировал слухи о продаже недвижимости артиста в Москве.

Директор Леонтьва не подтвердил информацию о продаже квартиры артиста в Москве: "Ничего об этом не знаю"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Валерия Леонтьева

Недавно в СМИ стала появляться информация о том, что квартира Валерия Леонтьева в Колокольниковом переулке, которая известная своим "леопардовым" интерьером, была выстелена на продажу. Однако Борис Чигирев не смог подтвердить эту информацию, сообщает Woman.ru.

"Я ничего об этом не знаю", — заявил представитель певца.

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Валерий Леонтьев "Полет на дельтаплане" (Дельтаплан) (1983)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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