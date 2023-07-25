Андрей Григорьев-Апполонов заработал на своем ресторане в Сочи 8 млн рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант запустил в работу фудтрак "Рыжая еда". И за 2022-й год выручка от ресторана на колесах составила 8,1 млн рублей. Хотя прибыль в итоге составила лишь 18 тысяч рублей. По крайней мере, такие выводы можно сделать из бухгалтерской отчетности. Об этом стало известно Telegram-каналу "Звездач".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Андрея Григорьева-Апполонова

15 июля этого года артист вышел из бизнеса, и теперь компанией владеет лишь один учредитель — его доля составляет 49 процентов.

Накануне стало известно, что другой ресторатор из мира шоу-бизнеса Гарик Харламов смог отсудить 1,6 млн рублей у бизнесмена из Ростова.

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