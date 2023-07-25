58-летний Кай Метов рассказал о взаимопонимании в отношениях с 30-летней моделью

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Кай Метов состоит в отношениях с моделью, которая на 27 лет его моложе. 58-летний исполнитель заявил, что даже одногодки не всегда могут похвастаться такими отношениями.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"У нас с Настей, слава богу, взаимопонимание полное, поэтому никакой разницы в возрасте мы не ощущаем. В бытовой жизни тоже. Я постоянно работаю в качестве композитора, гастролирую или готовлюсь к выступлениям. В свободное время стараюсь больше бывать на свежем воздухе. Живу за городом, у нас большой участок", — поделился Кай Метов.

О том, что мужчина встречается с моделью, стало известно на программе "Судьба человека", куда они и пришли вместе. Сама Анастасия призналась, что роман начался не сразу — были дружба и тёплые отношения. И хотя она знала, сколько девушек было у артиста, всё равно решила построить с ним семью.

Певец воспитывает троих детей. В первом браке у него родилась дочь, которая сейчас живет в Германии и воспитывает уже своего ребенка. А в 2015 году Кай Метов признал двоих внебрачных детей. По его словам, Анастасия практически ровесница его детям, поэтому они быстро нашли общий язык.

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