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Украинская диаспора сорвала концерт Ани Лорак в Турции

1:05
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак не будет выступать в турецком городе Анталья со своим шоу в концертном зале театра "Космос" в связи с жалобами членов украинской диаспоры. Информация появилась в блоге консула Украины в Анталье Александра Воронина.

Украинская диаспора сорвала концерт Ани Лорак в Турции
Фото: eg.ru

Он рассказал, что такое решение принято украинским сообществом и советом директоров крупнейшего гостиничного холдинга Kilit Hospitality Group, которому принадлежит концертный зал.

В первую очередь обращалось внимание на "роль личности артиста" в ситуации со спецоперацией, а также "возможные репутационные последствия проведения такого концерта с учетом социального резонанса украинской общины".

Воронин отметил, что билеты не продаются, а за те, что уже проданы, будут возвращены денежные средства.

Консул рассказал, что владельцы холдинга оказывали постоянную поддержку украинцам в политическом конфликте, так, еще в прошлом году они размещали у себя более 200 детей-сирот Днепропетровской области.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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