Актрису Любовь Толкалину осудили за откровенные фотографии

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Красивая, подтянутая фигура для актрисы Любови Толкалиной это повод продемонстрировать себя, однако далеко не все могут оценить это по достоинству. Кто-то из поклонников артистки считает, что ей уже пора успокоиться.

Фото: соцсети Любови Толкалиной

Так, актриса, которая ведет здоровый образ жизни, правильно питается и следит за собой, на днях выложила новую фотосессию. Таким образом она вновь подчеркнула, как прекрасно выглядит в свои 45 лет. На снимках она предстала в боди, подчеркнув образ красивой прической.

В посте она стала рассуждать о жизни и смерти Джейн Биркин. По ее словам, французская актриса не играла запоминающихся ролей, но стала настоящим культом.

"Откровенно — ни запоминающихся ролей, ни заметных премий, ни ошеломляющей карьеры… Но эта женщина любима всем миром за самое главное в жизни — за l'art de vivre — за искусство жить", — написала актриса.

Подписчики таких рассуждений не оценили, скорее они были возмущены ее откровенными снимками. Они уверены, что такая демонстрация "прелестей" ей уже не по возрасту.

Толкалиной не впервой слышать упреки от поклонников. В прошлый раз актрису раскритиковали за откровенную фотосессию в Крыму.

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