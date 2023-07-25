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Молодая жена Ивлева прошла непростой путь к материнству после онкологии

1:09
Шоу-бизнес

Еще пять лет назад ей поставили диагноз — рак. В связи с болезнью ей пришлось пролежать в онкоцентре полтора месяца и пройти семь курсов химиотерапии. К счастью, лечение дало результаты, и болезнь отступила.

Молодая жена Ивлева прошла непростой путь к материнству после онкологии
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Константина Ивлева

Однако сложное заболевание и, как следствие, долгий путь к выздоровлению практически лишил девушку шансов забеременеть.

"Я прошла 1000 анализов, гормональных терапий, альтернативных способов. Ничего не помогало", — разоткровенничалась 30-летняя Куденкова.

Врачи тоже старались ее не обнадеживать, и девушка уже была готова на ЭКО. Но так как она устала постоянно ходить по специалистам, то решила сначала отдохнуть с мужем на Мальдивах. И случилось настоящее чудо — по возвращению она сделала тест и узнала о беременности.

10 апреля 2022 года на свет появилась девочка Вероника, дочь ресторатора Константина Ивлева и его молодой супруги.

Ранее супруга Константина Ивлева рассказала, почему беременность была для нее полной неожиданностью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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