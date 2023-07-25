Продюсер Шеленговский рассказал об астрономических доходах русских звёзд

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

О заработках российских звёзд, таких как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и других, можно только догадываться. Известный продюсер Павел Шеленговский, который занимается digital-продвижением артистов, раскрыл реальные суммы гонораров.

Фото: prt sc instagram.com

"За одну песню могут брать от 200 тысяч и заканчивать 2-3 миллионами рублей. Спрос большой, и им реально платят такие деньги", — поделился он в беседе с корреспондентом "Утро.ру".

Правда, на государственных праздниках в Кремле они выступают бесплатно.

Во время туров по стране за одно выступление звезды первого эшелона могут заработать в среднем от трёх миллионов.

"Причем гонорар артиста состоит из двух частей: в момент заключения договора, как правило, выплачивается 30-50 процентов аванса, и остальное — перед выходом исполнителя на сцену. А вот на оплату после концерта сейчас почти никто не соглашается — есть риск быть обманутым", — рассказал продюсер.

В топ исполнителей с самыми высокими заработками на сегодняшний день входят Филипп Киркоров, Анна Асти, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Бузова.

Ранее стало известно, что сбежавшая из России Алла Пугачёва готова выступить на закрытой вечеринке не меньше, чем за 50 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.