Тимур Хайдаров отметил, что пластическая операция подразумевает хирургическое вмешательство, а следовательно может спровоцировать разного рода осложнения, и профессионализм врача тут не при чем.
Важно учитывать особенности организма, состояние тела и умение восстанавливаться после перенесённого вмешательства.
"Сделать пластику — не на маникюр сходить. Понимаете, любое вмешательство подразумевает ряд каких-то последствий, связанных не только с работой хирурга, но и с особенностями организма пациента", — поясняет врач.
Он объяснил, что в случае Славы работа была сделана высокопрофессионально. И сама певица была довольна попой, руками и животом.
"А вот грудью нет. Касаемо швов, мы всегда предупреждаем, что скорость их заживления зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого", — подчеркнул он.
После разразившегося скандала певица Слава пригрозила звездам, которые выбрали сторону Тимура Хайдарова в их конфликте, раскрыть публике происходящее за их закрытыми дверями.
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