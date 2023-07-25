Пластический хирург Тимур Хайдаров сделал заявление после скандала с певицей Славой

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тимур Хайдаров отметил, что пластическая операция подразумевает хирургическое вмешательство, а следовательно может спровоцировать разного рода осложнения, и профессионализм врача тут не при чем.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Важно учитывать особенности организма, состояние тела и умение восстанавливаться после перенесённого вмешательства.

"Сделать пластику — не на маникюр сходить. Понимаете, любое вмешательство подразумевает ряд каких-то последствий, связанных не только с работой хирурга, но и с особенностями организма пациента", — поясняет врач.

Он объяснил, что в случае Славы работа была сделана высокопрофессионально. И сама певица была довольна попой, руками и животом.

"А вот грудью нет. Касаемо швов, мы всегда предупреждаем, что скорость их заживления зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого", — подчеркнул он.

После разразившегося скандала певица Слава пригрозила звездам, которые выбрали сторону Тимура Хайдарова в их конфликте, раскрыть публике происходящее за их закрытыми дверями.

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