Фото распухшей Успенской напугало россиян

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная исполнительница Любовь Успенская выглядит моложе своих лет благодаря грамотным уходам и походам к пластическим хирургам. Но в последнее время поклонники не узнают артистку.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Скорее всего, природа берет свое, поэтому ее все чаще стали замечать в неприглядном виде. Один из последних фотоснимков искренне напугал поклонников. Успенская была запечатлена опухшей и с опущенными веками. Публика связала это с очередной пластикой.

"Поднимите ей веки", — пишут поклонники.

Многочисленные пластические операции нанесли свой негативный отпечаток на внешность певицы. Явно Успенской тяжело даются какие-либо эмоции на лице после разных инъекций.

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