Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

64-летний исполнитель отправился в Италию в компании жены Эммы и дочери Устиньи. Как пишут СМИ, наследница артиста живет вместе с родителями на арендованной ими вилле. При этом девушка привела в дом и своего жениха Зака.

Фото: instagram

Также Устинья недавно поделилась романтичным фотоснимком со своим избранником. На закате влюбленная пара стоит, обнявшись, а молодой человек смотрит на свою избранницу влюбленными глазами. Поклонники отметили, что пара очень счастлива.

По слухам, уже совсем скоро состоится свадебное торжество, так как дочь Малинина еще в феврале объявила о помолвке. И хотя она скрывает какие-либо личные подробности, родители Устиньи заявили, что полностью доверяют будущему зятю.

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