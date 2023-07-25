Жена Андрея Макаревича поделилась свежими фото годовалого сына

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" в прошлом году в четвертый раз стал отцом. Наследника по имени Эйтан ему родила его супруга-израильтянка Эйлат Кляйн, фотограф и профессиональный гид. Молодая мама решила показать, как подрос малыш.

Фото: ВК

Мальчик сфотографирован на детской площадке, сама Эйлат сопроводила выставленные фото жалобным постом о том, как быстро растут дети.

"Как же быстро растет! С каждым днем с Эйтаном все интереснее и интереснее. Он уже практически человек!", — заявила супруга Андрея Макаревича.

Ранее сбежавший из России Андрей Макаревич рассказал, почему жизнь в Израиле не такая идеальная.

*Признан иностранным агентом в РФ решением Минюста

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