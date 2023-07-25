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Певица Лайма Вайкуле рассказала об обиде композитора Игоря Крутого из-за организации фестиваля в Юрмале

1:26
Шоу-бизнес

В среду стартует обширный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Первое мероприятие Лаймы Вайкуле состоялось в 2015 году. Оно стало причиной её конфликта с Игорем Крутым. Композитор не одобрял тот факт, что Вайкуле провела свой концерт в Юрмале во время его конкурса "Новая волна".

Певица Лайма Вайкуле рассказала об обиде композитора Игоря Крутого из-за организации фестиваля в Юрмале
Фото: glavny.tv

Во время интервью StarHit певица рассказала, что Крутой проявлял ревность и считал её действия предательством. Вайкуле подчеркнула, что в городе проводится множество других мероприятий.

"Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по "Новой волне". Но ничего, будут другие фестивали. У нас очень много фестивалей проходят и джазовых, и классической музыки", — поделилась артистка.

Несмотря на конфликт с Крутым, Вайкуле продолжает проводить свой музыкальный фестиваль. На Laima Rendezvous Jūrmala приглашены такие артисты, как Андрей Макаревич*, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, Вера Брежнева и другие.

На мероприятие приехала и Алла Пугачёва, которая арендовала виллу в Юрмале. Певица пока не подтверждает, будет ли выступать на сцене.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

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Кто из артистов приедет на фестиваль Лаймы в Юрмалу в этом году?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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