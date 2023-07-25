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Олег Газманов ответил на обвинения в получении 12 млн рублей за патриотический проект

2:17
Шоу-бизнес

Советский и российский певец Олег Газманов ответил на обвинения в получении 12 млн рублей за благотворительный патриотический проект "Родники".

Олег Газманов ответил на обвинения в получении 12 млн рублей за патриотический проект
Фото: dni.ru

Начиная разговор о своей творческой жизни, Олег Газманов подчёркивает, что в условиях современной реальности, где российские воины сражаются за будущее страны, он ощущает необходимость писать патриотические произведения. Он видит, как нация проходит проверку на прочность, и считает, что песни должны соответствовать этим вызовам.

Патриотизм для Олега Газманова — это не просто любовь к стране, в которой он живёт, а глубокое чувство привязанности к своей Родине, которая живёт в нём. Патриотизм означает поддерживать страну не только в хорошие времена, но и в трудные.

Газманов обеспокоен циничным отношением некоторых молодых людей к патриотизму, отсутствием уважения к старшим и историческим традициям. Он считает, что это вызвано проблемами образования и воспитания. Газманов подчёркивает, что противостояние иностранным агентам, которые поливают грязью народ и страну, не должно стать основным занятием.

"Считаю, не стоит на них реагировать и обсуждать то, что они говорят. Для них это — реклама. Пусть уходят в забвение", — сказал певец в интервью argumenti.ru.

Газманов подчеркнул, что хейтеры действуют как организованные медиа-группы. Их задача заключается в том, чтобы посеять недоверие и вражду в обществе, обливая грязью известных личностей и проекты, поддерживающие патриотизм и объединяющие народ.

Проект "Родники" также попал под такую атаку, и в сети началась информационная кампания, связанная с финансированием проекта. Газманов утверждает, что распространяемые обвинения в получении 12 миллионов за составление каталога патриотических песен не имеют под собой оснований. Деньги были переданы фонду "Равенство возможностей" с которым сотрудничает артист.

Газманов понимает, что против него ведётся настоящая война, но он отмечает, что перестал обращать на это внимание и продолжает работать и идти вперёд.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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