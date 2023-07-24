Солиста Rammstein снова обвинили в сексуальном насилии

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно еще одна женщина обвинила фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии.

Фото: instagram

Австрийка, попросившая не называть ее имени, рассказала о случившемся порталу ORF. По словам Беате Х., она получила приглашение на вечеринку с участниками группы через социальные сети. Позже Линдеманн пригласил Х. и других девушек в свой гостиничный номер. Х. утверждает, что музыкант пытался вступить в сексуальные отношения без ее согласия, а когда она отказалась, он нанес ей несколько ударов по ягодицам.

Эти новые обвинения появились как раз накануне концертов группы в Вене, запланированных на 26 и 27 июля. Петиция с требованием отменить концерты Rammstein в Австрии собрала около 17 тыс. подписей, и в среду, 26 июля, противники группы планируют провести демонстрацию.

Группа Rammstein категорически отрицает все обвинения, выдвинутые против нее и членов ее группы. Они утверждают, что эти обвинения необоснованы и не соответствуют действительности.

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