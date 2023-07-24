Семилетняя дочь Екатерины Климовой поразила поклонников фразой про женщин и мужчин

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова нередко делится с поклонниками в соцсетях подробностями своей семейной жизни. Недавно она опубликовала ролик с младшей дочерью. Семилетняя Белла рассказала правду, чего на самом деле ждут женщины от мужчин.

Фото: Instagram* актрисы Екатерины Климовой / klimova___ekaterina

"Женщины любят, когда мужчины создают им романтику, дарят цветы, приглашают в ресторан и на закате пьют коктейли, уезжают на Мальдивы", — поделилась своими философскими мыслями наследница.

Стоит напомнить, что 45-летняя Екатерина Климова является многодетной матерью. Она воспитывает четверых детей от разных мужчин. По ее словам, она полностью довольна своей жизнью и именно любовь к детям является ее секретом красоты и молодости.

Ранее Екатерина Климова порадовала поклонников в соцсетях откровенными снимками. Актриса сфотографировалась обнаженной, прикрывая интимные места сиренью.

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