Блогерша Айза Анохина дала интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак!", в котором призналась, что не исключает возвращения к бывшему мужу рэперу Гуфу.
По словам артистки, для воплощения этого плана в жизнь необходимо, чтобы экс-супруг прошел лечение в клинике и избавился от наркозависимости.
"Мы можем сойтись на старости лет, но при двух условиях: трезвость и лечение. Не такое, что на недельку-месяц. Леша не знает, как жить без наркотиков. Когда мы были в отношениях, он 2,5 года не употреблял ничего. Это было один раз в жизни. Ему нужна терапия", — высказалась звезда.
Ранее в интервью Собчак Айза рассказала о психологических проблемах ее сына, который умолял отца Гуфа бросить наркотики.
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