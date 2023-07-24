В Сеть попало архивное фото Надежды Бабкиной до пластики

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская певица Надежда Бабкина в этом году отметила свое 73-летие. Артистка остается молода не только душой, но и телом. В этом ей помогает не только эффектный макияж, но и вмешательства пластических хирургов.

Фото: соцсети

Накануне в Сети появилось архивное фото певицы с отдыха. Пользователи принялись обсуждать его и сравнивать Бабкину "старого образца" с нынешней внешностью знаменитости.

На снимке с пляжа певица в слитном купальнике широко раздвинув ноги сидит на шезлонге. Комментаторы обратили внимание, что грудь исполнительницы выглядит обвисшей, а кожа на бедрах слишком дряблой. Большинство признают, что сейчас артистка выглядит гораздо лучше.

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