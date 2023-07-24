Ирина Шейк встречается с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен

2:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свете последних событий с Брэдли Купером имя Ирины Шейк стало тесно связано с многочисленными знаменитостями. Недавно она была замечена в компании Тома Брэди, сообщает Стархит.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ирины Шейк

Слухи о том, что 37-летняя российская модель Ирина Шейк связалась с 45-летним американским футболистом Томом Брэди, возникли в середине июня. Внутренние источники утверждали, что на одной из вечеринок звезда, казалось бы, проявила особый интерес к спортсмену.

Кажется, что Брэди испытывает искренние чувства к русской красавице, потому что недавно их заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Весь прошедший уикенд они провели вместе — квотербек забрал ее из отеля, а потом отвез к себе домой. Папарацци следили за особняком спортсмена всю ночь, а на следующее утро парочка появилась, держась за руки. Спортсмен отвез модель обратно в отель и перед тем, как она вышла, погладил ее по щеке.

В социальных сетях уже начали обсуждать, что такие красноречивые жесты делают только настоящие друзья и что между знаменитостями что-то серьезное. Но пока ни один, ни другой не подтверждают свои отношения.

Интересно, что Брэди развелся со супермоделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака в прошлом году. У этой пары есть двое детей — 13-летний Бенджамин и 10-летняя Вивиан. После развода его связывали с красавицами-моделями, а также с Ким Кардашьян.

Что касается Ирины Шейк, то ее романы с футболистом Криштиану Роналду широко обсуждались, она также родила дочь голливудскому актеру Брэдли Куперу. После разрыва две звезды нашли способ общаться ради дочери Леи и регулярно встречаются — публика несколько раз предполагала, что они возобновят отношения. Но пока этого не произошло.

Зато в 2022 году все мировые СМИ активно писали о романе Ирины Шейк с Канье Уэстом. Говорят, что музыкант давно обращал внимание на русскую модель, и когда его отношения с другой пассией закончились, он вспомнил об Ирине и прислал за ней свой личный самолет. Папарацци запечатлели парочку, гуляющую на одном из курортов. Впрочем сама россиянка заявила после этого, что это была всего лишь дружеская встреча.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.