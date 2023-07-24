Ирина Безрукова похвасталась покупкой загородного дома

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Безрукова поделилась с поклонниками своей радостью, опубликовав снимки нового загородного дома. Звезда рассказала, что случайно увидела в интернете изображения дома накануне Нового Года, а буквально на следующий день она уже обсуждала его постройку.

Фото: соцсети Ирины Безруковой

"Это была любовь с первого взгляда. Если честно, до сих пор я сама не верю! Эмоции просто переполняют меня!", — поделилась Ирина.

По словам Ирины, дом еще не до конца обустроен — внутри практически ничего нет. Актриса надеется, что к концу лета все работы будут завершены.

"Очень жду тот день, когда я смогу с кружечкой травяного чая выйти босиком на улицу и прогуляться по свежей, нагретой солнцем траве", — рассказала о своих планах актриса.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, как ей благодаря правильному питанию удается сохранять красоту.

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