Актер Анатолий Белый обвинил Ларису Долину в «атрофии совести»

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Анатолий Белый сбежал из России в Израиль и продолжает оттуда рассказывать, как ему "было трудно" на Родине жить и зарабатывать. А вот в солнечном Израиле ему хорошо, ходит с улыбкой на лице.

Фото: eg.ru

Так, недавно он в своих речах дошел и до националистических высказываний: он заявил, что у русских людей "сломан ген, ген, который отвечает за свободу человека, за гражданские права, за общество". Собственно, примерно такие же речи в свое время говорили и идеологи нацизма в период зарождения.

Последние несколько дней Россия наносит удары по украинским портам: Одессе и Николаеву. Идет уничтожение запасов вооружения и боеприпасов, техники, которая используется для проведения терактов на территории России.

Из-за происходящего вдруг "взвыли" представители либеральной общественности — в соцсетях отметилась журналистка Ксения Ларина. Она с наездом обратилась к артистам, которые родились в Одессе, а сейчас живут и зарабатывают в России. Так, она задала вопрос Ларисе Долиной, Юрию Стоянов, "Квартету И" и Ирине Апексимовой о том, что они чувствуют сейчас?

В комментариях отметился и Анатолий Белый, который написал, что у него тот же вопрос в голове.

"Молчат они. Мне кажется, атрофия совести это называется", — громко заявил Белый.

Напомним, что актер Анатолий Белый после начала СВО на Украине сбежал из России, выступив с резкой критикой российских властей. Однако, это не мешает ему продолжать зарабатывать в "ненавистной" стране. Недавно стало известно, что Белый появится в отечественном сериале "Кошка".

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