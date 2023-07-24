Театр Градского через суд просит наследников артиста освободить парковочные места

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Градский скончался почти два года назад, однако борьба за его наследство длится до сих пор. Так, все имущество досталось вдове Марине, их общим сыновьям и детям от предыдущего брака. Но в спор вмешалась третья жена певца Ольга, с которой он прожил более 20 лет. Женщина рассчитывает на половину нажитого в узаконенных отношениях.

Фото: Instagram

Нынешний худрук театра "Градский Холл" Алексей Рыбников, судя по всему, также не смог мирным путем решить вопрос об устранении препятствий в пользовании имуществом. Ему пришлось подать иск в суд.

Марину Градскую и ее детей — Марию и Даниила — настоятельно просят забрать с территории театра два "Мерседеса" и золотой "Линкольн", принадлежащие скончавшемуся артисту. Дело рассматривается Тверским судом — первое заседание пройдет уже 5 сентября.

Александр Градский за годы успешной карьеры обзавелся различными благами — у него в распоряжении были банковские счета, уникальные архивы, авторские права. Он владел 9 земельными участками, большими коммерческими площадями в центре Москвы, несколькими квартирами и двумя жилыми домами в Подмосковье.

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