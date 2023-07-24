Певица Ани Лорак вернулась в Россию, чтобы выступить на концерте в честь Дня металлурга. Организацией мероприятия занимался продюсер Борис Рубиновский, который и сообщил о возвращении певицы в страну.
"Долгожданная встреча с дорогой Каролиной на берегу Камы. Искренне рад видеть тебя, моя дорогая!" — написал Борис у себя в соцсетях.
Примечательно, что в своих соцсетях певица никак не отметила это событие. Возможно, это связано со страхом получить новую волну критики в свой адрес от украинских поклонников.
Напомним, что после начала СВО украинская певица ушла в тень и не делала никаких политических заявлений. За что была раскритикована украинскими фанатами. А несколько месяцев назад артистка переехала жить в Испанию, к своему новому избраннику Исааку Виджраку.
Ранее в Сети был опубликован список украинских артистов, которые продолжают выступать в России.
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