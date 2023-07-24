Экс-солистка «Миража» рассказала о популярной среди артистов операции

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Маргарита Суханкина не скрывает, что сделала операцию по шунтированию желудка, потому что стала сильно поправляться. Она обратилась к врачу, так как в целом не брезгует пользоваться услугами косметологов и хирургов.

Операция прошла успешно, и уже на следующий день ее выписали домой.

"Утром мне сделали операцию, а на следующий день я уже пошла домой. Мне Саша Морозов, который "Пчела", посоветовал эту процедуру. Он меня повел к своим врачам. Они мне желудок ушили и все. У нас половина эстрады себе сделали эту операцию. Просто они скрывают, а я не скрываю", — поделилась с журналистами "МК" Маргарита.

Также артистка призналась, что теперь абсолютно счастлива — она может есть, что захочет, когда захочет и не прибавлять в весе.

"Разница в том, что до того, как я сделала операцию на желудке, наедалась и не чувствовала этого, из-за чего поправлялась. А теперь, после операции, организм сам говорит: "Стоп. Я не могу больше принимать еду", — призналась певица.

Ранее экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина раскрыла подробности своей операции по урезанию желудка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.