Российская фигуристка Евгения Медведева попала в аварию в Москве

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП. Подробностями инцидента она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале. По словам Жени, в задний бампер ее такси врезался другой автомобиль.

Фото: google.com

"С днем аварий, девочки, с днем аварий, любимые", — обратилась к поклонникам Медведева.

Фигуристка также поспешила успокоить фанатов — она не получила ни царапины.

К слову, спортсменка любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так, в мае этого года фигуристка рассекретила отношения с Дмитрием Чигиревым. Звезда опубликовала в соцсетях романтический ролик, в котором возлюбленные прогуливаются по пляжу на Мальдивах

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