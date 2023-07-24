Российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП. Подробностями инцидента она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале. По словам Жени, в задний бампер ее такси врезался другой автомобиль.
"С днем аварий, девочки, с днем аварий, любимые", — обратилась к поклонникам Медведева.
Фигуристка также поспешила успокоить фанатов — она не получила ни царапины.
К слову, спортсменка любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так, в мае этого года фигуристка рассекретила отношения с Дмитрием Чигиревым. Звезда опубликовала в соцсетях романтический ролик, в котором возлюбленные прогуливаются по пляжу на Мальдивах
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