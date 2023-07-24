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Продажи билетов на фестиваль Вайкуле "Рандеву" в Латвии провалились

1:05
Шоу-бизнес

Музыкальный фестиваль "Рандеву", организатором которого выступила латвийская певица Лайма Вайкуле, стартует уже через два дня. И судя по всему, надежды артистки хорошенько подзаработать рухнули.

Продажи билетов на фестиваль Вайкуле "Рандеву" в Латвии провалились
Фото: thevoicemag.ru

При тщательном изучении сайта фестиваля становится понятно, что продажа билетов идет очень тяжко. Так, уже 26 июля в Латвии впервые будет выступать балет украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet. Общается, что часть собранных средств пойдет на поддержку украинской армии. Но, судя по всему, далеко не все латвийские жители готовы поддерживать бойцов ВСУ. Так, почти 70% зала "Дзинтари" осталась непроданной, несмотря на низкие цены.

Не проданы билеты и не третий день фестиваля, где Вайкуле планирует выступать с "близкими друзьями". Но их имена, например, в России никому ни о чем не говорят. Зато билет на этот концерт стоит уже прилично, видимо, поэтому и не имеет спроса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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