В начале лета поклонники обратили внимание, что в эфире перестал появляться Борис Корчевников. С учетом того, что у ведущего были проблемы со здоровьем, зрители решили, что ему могло стать хуже.
Уже в последних выпусках передачи "Жизнь и судьба" Борис появлялся исключительно со слуховым аппаратом и планшетом, на который редакторы выводили все, что говорил гость. Однако теперь стало известно, что случилось с Борисом Корчевниковым и куда он пропал из сетки телевещания "России".
"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку", — рассказал сам Борис.
Видимо, состояние здоровья ведущего ухудшалось, поэтому он принял решение взять паузу и подлечиться.
О том, что у Бориса Корчевникова ухудшилось самочувствие ранее говорил и продюсер Дмитрий Ашуров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.