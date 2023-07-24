Больной Борис Корчевников сообщил об улучшении здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале лета поклонники обратили внимание, что в эфире перестал появляться Борис Корчевников. С учетом того, что у ведущего были проблемы со здоровьем, зрители решили, что ему могло стать хуже.

Фото: Инстаграм

Уже в последних выпусках передачи "Жизнь и судьба" Борис появлялся исключительно со слуховым аппаратом и планшетом, на который редакторы выводили все, что говорил гость. Однако теперь стало известно, что случилось с Борисом Корчевниковым и куда он пропал из сетки телевещания "России".

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку", — рассказал сам Борис.

Видимо, состояние здоровья ведущего ухудшалось, поэтому он принял решение взять паузу и подлечиться.

О том, что у Бориса Корчевникова ухудшилось самочувствие ранее говорил и продюсер Дмитрий Ашуров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.