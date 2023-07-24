Налоговая проверит доходы Бузовой и Бородиной после скандала с блогером Блиновской

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба заинтересовалась доходами нескольких российских блогеров после того, как было возбуждено дело в отношении блогера Блиновской. В первую сотню лиц, попавших под подозрение налоговых органов, вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич.

Фото: Инстаграм

Как сообщает Mash, некоторые из них приостановили операции по своим счетам. Среди проверенных организаций — ООО "Фэйс Скульптор", в котором Виктории Боня принадлежит 50% акций. Однако Ксения Бородина дистанцировалась от связанной с ней компании ООО "Ксения Бородина", которую подозревали в уклонении от уплаты налогов.

"Я не имею никакого отношения к деятельности обсуждаемой компании с 2019 года. Все вопросы по её ликвидации были переданы специалистам", — написала Бородина в социальных сетях.

Первоначальная версия "чёрного списка" включала 32 фамилии, но теперь перечень неблагонадёжных лиц расширился до сотни. Их декларации будут подвергнуты детальной проверке. Среди наиболее распространённых сегодня нарушений среди блогеров — приём наличных платежей без соответствующего документального оформления, неуплата НДФЛ и многое другое. Стоит отметить, что "королеве марафона" Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело.

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Доходами Бузовой, Бородиной, Бони и Галич займется налоговая инспекция