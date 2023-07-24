Гарик Харламов отсудил 1,6 млн рублей у ресторатора из Ростова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В прошлом году ростовский ресторатор решил открыть у себя в городе заведение по франшизе "Хот Дог Бульдог", которая принадлежит Гарику Харламову. Однако компания комика не предоставила права на товарный знак.

Фото: Instagram

При этом, бизнесмен уже заплатил 550 тысяч рублей в качестве партнерской суммы. В итоге, ресторан так и не открылся, и ростовчанин потребовал вернуть свои деньги через суд.

В свою очередь Харламов отправил встречный иск, в котором показал, что ростовчанин получал роялти и другие платежи на протяжении всего времени. Суд встал на сторону комика, и постановил взыскать долг с ростовского бизнесмена, а также выплатить штраф. В результате, резидент "Камеди Клаб" получил 1 млн 635 тысяч рублей в свою пользу.

Недавно шоумен и комик Гарик Харламов пошутил над Оскаром Кучерой в эфире шоу "Камеди Клаб".

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