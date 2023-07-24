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Стархит: Пашу отправился с семьей на роскошный отдых на Мальдивы

3:52
Шоу-бизнес

Пашу и Ханна собрали свою семью и друзей, чтобы восстановить силы на живописных Мальдивах. Артисты рассказали о своем отдыхе, показав потрясающие виды, пиршества из свежих морепродуктов и множество увлекательных развлечений, чтобы обеспечить своим близким незабываемые моменты.

Стархит: Пашу отправился с семьей на роскошный отдых на Мальдивы
Фото: pixabay.com

Пашу, будучи занятым предпринимателем, редко находит время для отдыха. Поэтому каждый раз, когда ему и его жене Ханне выпадает шанс отдохнуть, они делают его невероятно насыщенным. Недавно они отправились в путешествие по необитаемым островам на борту роскошной трехпалубной яхты.

"Если мы в отпуске, то давайте сделаем его по-настоящему незабываемым! Чтобы эти моменты остались с нашей семьей, с нашими детьми и с нами самими на долгие годы!" — воскликнул рэпер.

Курьянов рад, что разделил с родителями такие захватывающие дух места.

"Это просто прекрасно! Это вдохновляет и оставляет неизгладимый след в памяти. Сегодня мы с родителями вспоминали моменты пяти-шестилетней давности! Они говорят, что я с самого раннего детства не мог примириться с реальностью и навязывал ей свои мечты. И по сей день я продолжаю мечтать и загадывать желания в эти яркие моменты", — поделился он.

Ханна с гордостью рассказала о том, чем они занимались в отпуске, показав, что предпочитают не ленивый отдых, а что-нибудь другое.

"Наше утро началось с захватывающей охоты на китовую акулу. Мы плавали в самых невероятных водах рядом с рифом. Найти китовую акулу — задача не из легких, но нам повезло. Нам не удалось запечатлеть ее на камеру, но увидеть ее своими глазами было просто неописуемо. Думаю, вы можете представить себе эмоции, когда четырехметровая китовая акула проплывает всего в нескольких метрах от вас", — восхищалась она.

Группа полностью отдалась чудесам океана: в их распоряжении были водные горки, бассейн прямо на яхте и даже джакузи.

"После этого мы поплыли на необитаемый остров, пообедали там, поплавали, а завтра — снова в новое место. Так что, как говорится, смакуем каждый момент. Для детей это как космическое приключение — открывать ракушки, крабов, морских ежей, скатов, которые проплывают мимо! Это воспоминания, которые останутся на всю жизнь", — поделилась мама двух дочерей.

"Каждый день — новый остров, новые приключения. Это как будто в другом мире. Мы даже не успели ни разу прилечь на эти шезлонги. Красота просто ошеломляет, глаза разбегаются", — не перестает удивляться Ханна.

Пашу поделился фотографией с женой, выразив искренние чувства.

"Когда смотришь на жизнь такими же любящими глазами, она становится жизнью в 5D. Спасибо Всевышнему, что снова свел нас вместе", — с благодарностью написал он.

Конечно же, супруги также поделились душевными фотографиями своей старшей дочери, которая наполняет позитивом их жизнь и жизнь многих поклонников семьи.

"Моя жизнь! Если бы ты только знала, как мы с мамой тебя любим", — обратился продюсер к своей дочери.

Вместе с дочуркой Пашу танцевал на палубе под ритмы латиноамериканской музыки и не уставал скатываться с водной горки.

"И это только полдня! Чем старше становится Адриана, тем больше она похожа на своего папу", — с нежностью вздыхает Ханна.

Что касается их младшей дочери, Камиллы, то Ханна не могла говорить о ней без улыбки.

"Моя малышка просто поражена тем, в какой семье она родилась", — смеясь, добавила звезда. 

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Мальдивы с детьми. All inclusive анимация. Hard Rock hotel. Всё включено на Мальдивах. Лучший для 👶
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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